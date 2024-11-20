В Югре будут судить организатора валки леса из-за падения дерева на человека

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре передали в суд дело организатора валки леса в Нефтеюганском районе, обвиняемого в преступлении по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО — Югре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Следствие утверждает, что в апреле 2024 года обвиняемый организовал работы по валке леса, не проконтролировав соблюдение трудового законодательства. Работники не прошли инструктаж о технике безопасности. Ствол спиленного дерева упал на потерпевшего и нанес ему летальную черепно-мозговую травму.

Обвиняемый не признал свою вину. Следственные органы собрали доказательную базу уголовного дела, с утвержденным обвинительным заключением оно передано в суд.

Ранее прокуратура Тюменской области организовала проверку гибели рабочего во время разгрузки труб. Инцидент произошел на железнодорожном тупике в Уватском районе.

Анна Капустина