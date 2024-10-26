Прокуратура Тюменской области проверит гибель рабочего при разгрузке труб

Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту гибели рабочего во время разгрузки труб, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Тюменской области Фото: прокуратура Тюменской области

54-летний рабочий погиб сегодня, 26 октября, на железно-дорожном тупике в пос. Демьянка Уватского района. Он занимался разгрузкой труб. На место случившегося выехал прокурор района Айрат Гуссамов, надзорное ведомство оценит соблюдение требований безопасности во время работ.

Тобольский межрайонный следственный отдел СУ СК организовал доследственную проверку, ее ход контролирует прокуратура. По итогам действий будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее Роструд выявил многочисленные нарушения трудового законодательства на Нижнетагильском металлургическом комбинате («ЕВРАЗ НТМК»). Там в сентябре из-за возгорания погиб работник, еще трое пострадали.

Анна Капустина