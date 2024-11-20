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Коммерсантъ FM
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Актрису Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище в «актерском городке», передает ТАСС. Церемония прощания с актрисой проходила в Доме кино в Москве. Госпожа Светличная умерла 16 ноября в возрасте 84 лет.

Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной

Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Могила Светланы Светличной находится рядом с захоронениями актеров Валентина Гафта и Сергея Юрского. На похороны актрисы пришли в том числе народный артист России Валерий Баринов и первый вице-президент Гильдии актеров кино Борис Токарев. Венки на могилу среди прочих прислали «Мосфильм» и Следственный комитет.

Светлана Светличная снялась в 63 фильмах. В их числе «Семнадцать мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Место встречи изменить нельзя», «Богиня: Как я полюбила».

О карьере Светланы Светличной — в материале «Ъ» «Заложница одной роли».

Фотогалерея

Прощание со Светланой Светличной

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Москва. Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной в Доме кино

Москва. Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной в Доме кино

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Прощание с актрисой Светланой Светличной в Белом зале Дома кино

Прощание с актрисой Светланой Светличной в Белом зале Дома кино

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Сын Светланы Светличной Алексей Ивашов (третий справа) и его дочь Мария (вторая слева) на церемонии прощания

Сын Светланы Светличной Алексей Ивашов (третий справа) и его дочь Мария (вторая слева) на церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Актер Валерий Баринов

Актер Валерий Баринов

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Актер Александр Панкратов-Черный (в центре)

Актер Александр Панкратов-Черный (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Актер Борис Токарев (справа)

Актер Борис Токарев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Актер Александр Панкратов-Черный

Актер Александр Панкратов-Черный

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной в Белом зале Дома кино

Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной в Белом зале Дома кино

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Телеведущая Анна Калашникова

Телеведущая Анна Калашникова

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Певец Прохор Шаляпин (в центре)

Певец Прохор Шаляпин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Актер и режиссер Сергей Рублев

Актер и режиссер Сергей Рублев

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной в Белом зале Дома кино

Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной в Белом зале Дома кино

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Директор актерского агентства «Астра» Ляся Волкова

Директор актерского агентства «Астра» Ляся Волкова

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Модель и певица Алена Кравец

Модель и певица Алена Кравец

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Похороны Светланы Светличной пройдут на Троекуровском кладбище в Москве

Похороны Светланы Светличной пройдут на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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Москва. Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной в Доме кино

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Прощание с актрисой Светланой Светличной в Белом зале Дома кино

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Сын Светланы Светличной Алексей Ивашов (третий справа) и его дочь Мария (вторая слева) на церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Актер Валерий Баринов

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Актер Александр Панкратов-Черный (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Актер Борис Токарев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Актер Александр Панкратов-Черный

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной в Белом зале Дома кино

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Телеведущая Анна Калашникова

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Певец Прохор Шаляпин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Актер и режиссер Сергей Рублев

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной в Белом зале Дома кино

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Директор актерского агентства «Астра» Ляся Волкова

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Модель и певица Алена Кравец

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Похороны Светланы Светличной пройдут на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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