Актрису Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище в «актерском городке», передает ТАСС. Церемония прощания с актрисой проходила в Доме кино в Москве. Госпожа Светличная умерла 16 ноября в возрасте 84 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Могила Светланы Светличной находится рядом с захоронениями актеров Валентина Гафта и Сергея Юрского. На похороны актрисы пришли в том числе народный артист России Валерий Баринов и первый вице-президент Гильдии актеров кино Борис Токарев. Венки на могилу среди прочих прислали «Мосфильм» и Следственный комитет.

Светлана Светличная снялась в 63 фильмах. В их числе «Семнадцать мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Место встречи изменить нельзя», «Богиня: Как я полюбила».

О карьере Светланы Светличной — в материале «Ъ» «Заложница одной роли».