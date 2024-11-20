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Коммерсантъ FM
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В Доме кино началась церемония прощания со Светланой Светличной

В московском Доме кино началась церемония прощания с актрисой и заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной. Актриса умерла 16 ноября в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной в Белом зале Дома кино

Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной в Белом зале Дома кино

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной в Белом зале Дома кино

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Артистка родилась в городе Ленинакане (ныне — Гюмри) Армянской ССР в семье военного. Поступила во ВГИК в 1958 году на курс Михаила Ромма. Дебютировала в кино в 1959 году, сыграв в «Колыбельной» режиссера Михаила Калика. По информации СМИ, последние несколько месяцев актриса находилась в больнице, на интенсивной терапии из-за болезни почек и легких.

Светлана Светличная сыграла в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Богиня: как я полюбила», «Им покоряется небо». Наибольшую известность ей принесла роль Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». В картине она произносит фразу, ставшую крылатой: «Не виноватая я! Он сам пришел!».

О ролях Светланы Светличной — в материале «Ъ» «Заложница одной роли».

Фотогалерея

Какой была Светлана Светличная

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Светлана Светличная, 1965 год

Светлана Светличная, 1965 год

Фото: Георгий Тер-Ованесов / РИА НОВОСТИ

Александр Збруев в роли Сергея и Светлана Светличная в роли Кати в фильме «Чистые пруды», 1965 год

Александр Збруев в роли Сергея и Светлана Светличная в роли Кати в фильме «Чистые пруды», 1965 год

Фото: РИА Новости

Владимир Ивашов в роли Печорина и Светлана Светличная в роли девушки-контрабандистки в экранизации «Героя нашего времени», 1965 год. Светличная и Ивашов познакомились еще в студенчестве и на момент съемок фильма были женаты несколько лет

Владимир Ивашов в роли Печорина и Светлана Светличная в роли девушки-контрабандистки в экранизации «Героя нашего времени», 1965 год. Светличная и Ивашов познакомились еще в студенчестве и на момент съемок фильма были женаты несколько лет

Фото: РИА Новости

На фото слева направо: Светлана Светличная в роли Габи, Эмилия Мильтон в роль фрау Заурих, Вячеслав Тихонов в роли Максима Исаева (Штирлица), 1974 год

На фото слева направо: Светлана Светличная в роли Габи, Эмилия Мильтон в роль фрау Заурих, Вячеслав Тихонов в роли Максима Исаева (Штирлица), 1974 год

Фото: А. Гольцин / РИА Новости

Светлана Светличная и Юрий Никулин на съемках фильма «Бриллиантовая рука», 1968 год

Светлана Светличная и Юрий Никулин на съемках фильма «Бриллиантовая рука», 1968 год

Фото: Мосфильм

Светлана Светличная в роли «невиноватой» Анны Сергеевны, принесшей ей всесоюзную популярность. 1968 год

Светлана Светличная в роли «невиноватой» Анны Сергеевны, принесшей ей всесоюзную популярность. 1968 год

Фото: Мосфильм / Fotodom

Артисты Театра-студии киноактера (слева направо): Светлана Светличная, Владимир Маренков, Раиса Маркова и Татьяна Конюхова, 1977 год

Артисты Театра-студии киноактера (слева направо): Светлана Светличная, Владимир Маренков, Раиса Маркова и Татьяна Конюхова, 1977 год

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Светлана Светличная на Московском международном кинофестивале, 2005 год

Светлана Светличная на Московском международном кинофестивале, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис  /  купить фото

Светлана Светличная и режиссер Никита Михалков на церемонии закрытия 32-го Московского международного кинофестиваля, 2010 год

Светлана Светличная и режиссер Никита Михалков на церемонии закрытия 32-го Московского международного кинофестиваля, 2010 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Светлана Светличная на вечеринке по случаю символической передачи эстафеты проведения чемпионата мира по футболу Катару, 2018 год

Светлана Светличная на вечеринке по случаю символической передачи эстафеты проведения чемпионата мира по футболу Катару, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

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Светлана Светличная, 1965 год

Фото: Георгий Тер-Ованесов / РИА НОВОСТИ

Александр Збруев в роли Сергея и Светлана Светличная в роли Кати в фильме «Чистые пруды», 1965 год

Фото: РИА Новости

Владимир Ивашов в роли Печорина и Светлана Светличная в роли девушки-контрабандистки в экранизации «Героя нашего времени», 1965 год. Светличная и Ивашов познакомились еще в студенчестве и на момент съемок фильма были женаты несколько лет

Фото: РИА Новости

На фото слева направо: Светлана Светличная в роли Габи, Эмилия Мильтон в роль фрау Заурих, Вячеслав Тихонов в роли Максима Исаева (Штирлица), 1974 год

Фото: А. Гольцин / РИА Новости

Светлана Светличная и Юрий Никулин на съемках фильма «Бриллиантовая рука», 1968 год

Фото: Мосфильм

Светлана Светличная в роли «невиноватой» Анны Сергеевны, принесшей ей всесоюзную популярность. 1968 год

Фото: Мосфильм / Fotodom

Артисты Театра-студии киноактера (слева направо): Светлана Светличная, Владимир Маренков, Раиса Маркова и Татьяна Конюхова, 1977 год

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Светлана Светличная на Московском международном кинофестивале, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис  /  купить фото

Светлана Светличная и режиссер Никита Михалков на церемонии закрытия 32-го Московского международного кинофестиваля, 2010 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Светлана Светличная на вечеринке по случаю символической передачи эстафеты проведения чемпионата мира по футболу Катару, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

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