В Доме кино началась церемония прощания со Светланой Светличной

В московском Доме кино началась церемония прощания с актрисой и заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной. Актриса умерла 16 ноября в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной в Белом зале Дома кино

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной в Белом зале Дома кино

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Артистка родилась в городе Ленинакане (ныне — Гюмри) Армянской ССР в семье военного. Поступила во ВГИК в 1958 году на курс Михаила Ромма. Дебютировала в кино в 1959 году, сыграв в «Колыбельной» режиссера Михаила Калика. По информации СМИ, последние несколько месяцев актриса находилась в больнице, на интенсивной терапии из-за болезни почек и легких.

Светлана Светличная сыграла в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Богиня: как я полюбила», «Им покоряется небо». Наибольшую известность ей принесла роль Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». В картине она произносит фразу, ставшую крылатой: «Не виноватая я! Он сам пришел!».

О ролях Светланы Светличной — в материале «Ъ» «Заложница одной роли».