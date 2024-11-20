В Чувашии Валерия Чернова выбрали главой Канашского округа

В Чувашии главой Канашского муниципального округа стал Валерий Чернов. Выборы руководителя прошли в преддверии объединения Канашского района и Канаша в состав округа. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе главы Чувашии.

По итогам проведения конкурса и результатам открытого голосования, главой Канашского муниципального округа избран Валерий Чернов. Он приступит к исполнению своих обязанностей 20 декабря 2024 года. До этого момента обязанности главы Канашского муниципального округа исполняет Сергей Михайлов. Временно исполняющим полномочия главы Канаша является Николай Белов.

Как сообщили в пресс-службе Канашского муниципального округа, Валерий Чернов 23 года работал в органах местного самоуправления.

Ранее в СК Чувашии завели уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ в отношении чиновников из администрации Канаша, допустивших отсутствие теплоснабжения в жилом многоквартирном доме на ул. Красноармейская. Тепло в дом планируют подать 30 ноября.

Диана Соловьёва