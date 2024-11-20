Стивен Сигал планирует приехать в Казань в 2025 году на Fighting People Awards

В 2025 году представитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей, актер Стивен Сигал, планирует приехать в Казань на церемонию Fighting People Awards, рассказал генеральный директор Международной профессиональной бойцовской лиги «ТАТФАЙТ» Александр Даренков, передает «Татар-информ».

Александр Даренков рассказал, что американский актер должен был приехать в этом году, но не смог. Приезд Стивена Сигала перенесли на 2025 год.

Fighting People Awards — международная церемония награждения спортсменов в сфере боевых искусств.

Диана Соловьёва