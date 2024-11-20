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Коммерсантъ FM
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Совфед разрешил ЦБ лимитировать выдачу ипотечных и автокредитов физлицам

Совет федерации одобрил закон, позволяющий Центробанку (ЦБ) устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным и автомобильным кредитам (займам) для граждан. Ограничения будут вводиться с 1 апреля 2025 года.

Макропруденциальный лимит — это предельная доля необеспеченного кредитования (без залога) в общем объеме кредитов и займов. При необходимости, но не ранее 1 января 2026 года, ЦБ может ввести лимит по кредитам на строительство жилого дома под залог участка, а также лимит на прочие ипотечные кредиты. Власти рассчитывают, что закон поможет уменьшить закредитованность население, а также предотвратить накопление рисков банками и МФО.

Благодаря аналогичным мерам в сегменте потребкредитования ЦБ сумел снизить долю заемщиков с высокой предельной долговой нагрузкой (ПДН, более 80%) с 33% на начало 2023 года до 22%. В ипотеке доля заемщиков с ПДН более 80% — 31%. Исходя из разработанных регулятором подходов, на снижение ее до уровня, достигнутого в потребкредитовании, потребуется больше времени.

Подробности — в материале «Ъ» «ЦБ залимитирует ипотеку».

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