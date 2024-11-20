Совфед запретил усыновлять детей гражданам стран, где разрешена смена пола

Совет федерации одобрил закон, запрещающий усыновлять детей из России гражданам стран, в которых разрешена смена пола. За это решение парламентарии проголосовали единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Речь идет о тех странах, где на законодательном уровне разрешена смена пола медицинским путем, в том числе с применением лекарственных препаратов, и смена пола только по документам. Закон подразумевает запрет и на усыновление, и на оформление опеки. Также запрет распространяется на лиц без гражданства, имеющих постоянное жительство в странах, где разрешена смена пола.

Проект внесла на рассмотрение в Госдуму в июле 2024 года группа депутатов во главе с председателем Вячеславом Володиным. В первом чтении проект был принят 17 сентября. Во втором и третьем чтениях Госдума одобрила его 12 ноября. В пояснительной записке необходимость запрета объяснялась тем, что в России запрещена смена пола, а также тем, что материнство, детство и семья должны быть под защитой государства.

С 1993 года иностранцы усыновили в России 102 403 ребенка, говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В обзоре Верховного суда за 2023 год говорится о 16 выданных разрешениях на усыновление детей иностранцами, однако 10 из указанных случаев не упомянуты в статистике — усыновителями по заявлению были отчимы детей, а не иностранные пары.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Дума позаботилась о "маленьком человечке"».