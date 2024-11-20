Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Нижнекамске управляющую компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей

Начальник управляющей компании «Эйбэт» заплатила 50 тыс. руб. штрафа за бездействие при затоплении подвала дома в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба Жилинспекции Татарстана.

По данным ведомства, житель одного из домов по улице Лесной обратился в инспекцию с жалобой на постоянное затопление подвала и запах канализации в подъездах. Проверка подтвердила факты: в подвале обнаружили сточные воды и неприятный запах.

Управляющую компанию привлекли к административной ответственности. После предписания жилищной инспекции подвал был приведен в порядок, а заявитель подписал акт выполненных работ.

В октябре Жилинспекция Татарстана оштрафовала нижнекамскую компанию на 100 тыс. руб. за превышение допустимых сроков отключения горячей воды.

Анар Зейналов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...