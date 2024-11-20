В Нижнекамске управляющую компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей

Начальник управляющей компании «Эйбэт» заплатила 50 тыс. руб. штрафа за бездействие при затоплении подвала дома в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба Жилинспекции Татарстана.

По данным ведомства, житель одного из домов по улице Лесной обратился в инспекцию с жалобой на постоянное затопление подвала и запах канализации в подъездах. Проверка подтвердила факты: в подвале обнаружили сточные воды и неприятный запах.

Управляющую компанию привлекли к административной ответственности. После предписания жилищной инспекции подвал был приведен в порядок, а заявитель подписал акт выполненных работ.

В октябре Жилинспекция Татарстана оштрафовала нижнекамскую компанию на 100 тыс. руб. за превышение допустимых сроков отключения горячей воды.

Анар Зейналов