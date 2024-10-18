Госжилинспекция оштрафовала компанию в Нижнекамске на 100 тысяч рублей за отключения

Жилинспекция Татарстана оштрафовала нижнекамскую компанию за превышение допустимых сроков отключения горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба ГЖИ республики.

Жители Нижнекамска продолжают жаловаться на затянувшийся ремонт водоснабжающих сетей, из-за которого в городе происходят длительные перебои с подачей горячей воды. Жилищная инспекция республики зафиксировала превышение допустимых сроков отключений и оштрафовала поставщика услуг — АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» на 100 тыс. руб. Это уже третий штраф, наложенный на компанию.

Согласно нормативам, перерыв в подаче горячей воды не должен превышать 8 часов в месяц или 24 часа при аварии на тупиковой магистрали, уточнили в пресс-службе инспекции.

По данным исполкома, из-за нового порыва на сетях один жилой дом все еще остается без тепла. Ранее без отопления оставались 12 домов, где проживает около 1,9 тыс. человек. Большинство из них уже подключены, однако ремонтные работы продолжаются.

Анар Зейналов