Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич продолжает освещать рейтинг сайта ARTnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ADAGP / DACS Фото: ADAGP / DACS

И снова к рассказу о рейтинге лучших работ в истории сюрреализма сайта ARTnews. Напомню, что сайт выделяет 32 работы. Сейчас о первой десятке. Девятое место: Эме Сезер, «Возвращение на родину» (1942 г). Мартиникский поэт Эме Сезер и его жена Сюзанна, подружившись с Андре Бретоном, стали ведущими представителями сюрреализма в Карибском бассейне в начале 1940-х годов. Сезеры считали, что принципы сюрреализма имеют что-то общее с негритюдом — движением 1930-х годов, которое поддерживало творчество чернокожих как средство сопротивления французским ценностям. Главный труд Сезера — «Тетрадь о возвращении на родину» — представляет собой гибридный текст, который является отчасти прозой, отчасти стихотворной поэзией.

На восьмом месте картина Кей Сейдж «В третьем сне» 1944 года. Это жена знаменитого сюрреалиста Ива Танги. Ее мегаполисы заполнены в основном гнутыми тканями, недостроенными конструкциями и строительными лесами, как будто эти элементы были всем, что осталось от цивилизации, достигшей состояния полного упадка. Чаще всего эти элементы также расположены на фоне унылого неба, что наполняет ее картины чувством безнадежности.

Седьмую строчку занимает любимое кино Un Chien Andalou («Андалузский пес») Сальвадора Дали и Луиса Бунюэля 1928 года. Бритвой проводят по глазному яблоку женщины, на самом деле это глаз мертвого теленка, но это все равно ужасно. Рука с ползущими муравьями и прочее и прочее. «Андалузский пес» — это фильм, который полностью посвящен шокирующим ценностям. Шестая в рейтинге Ителл Колкухун и ее картина «Сцилла» (1938 г). Чистый феминизм: собственные ноги и живот она превращает в монстров из греческого мифа.

А на пятом месте Дора Маар с фотоработой «Портрет д`Убю» 1936 года. Возлюбленная Пабло Пикассо в период конца 1930-х изобразила существо с длинными ногтями, луковичной головой и чешуйчатым панцирем то ли броненосца, то ли неродившегося человеческого детеныша. Название отсылает к первой в мире абсурдистой пьесе Альфреда Жарри «Убю король». А в следующий раз расскажу о первой четверке рейтинга сюрреалистических произведений.