В югорском Мегионе загорелось кафе «Парадиз»

В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) произошло возгорание кафе на ул. Транспортная, сообщили в региональном МЧС. По предварительным данным, пострадавшие отсутствуют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра Фото: МЧС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 7:20, площадь локализации пожара составила 360 кв. м. В тушении принимает участие семь единиц техники и 20 человек личного состава.

По данным паблика «Типичный Мегион», пожар произошел в кафе «Парадиз».

Ирина Пичурина