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В Тюмени отключили отопление и горячую воду в мкр. Восточный из-за повреждения

В Тюмени отключили отопление и горячее водоснабжение в мкр. Восточный из-за повреждения сетей, следует из информации на сайте единой теплоснабжающей организации АО «Устэк». Устранить проблему планируют до 8:00 21 ноября. В контактном центре организации уточнили, что это максимальный срок работ, они могут быть закончены раньше.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно данным на сайте, подача отопления и горячей воды прекратилась в 9:40 21 ноября. Отключения затронули дома по ул. Моторостроителей, пр. Майскому, пр. Стахановцев, ул. Народной, ул. 30 лет Победы (в районе ул. Моторостроителей), ул. Монтажников. В районе отключения находятся детский сад №3, школа №63, детский сад №146 и спортивная школа «Рубин».

Напомним, в октябре прокуратура в Тюмени начала проверку из-за коммунальной аварии на ул. Самарцева, 19В. Тогда без отопления осталось несколько близлежащих домов.

Анна Капустина

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