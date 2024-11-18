В Кольцово образовалась большая очередь в зоне досмотра

Вечером 17 ноября в екатеринбургском аэропорту Кольцово в зоне досмотра пассажиров выстроилась очередь из 100 человек, так как работал только один проверочный пункт, сообщил в своем telegram-канале депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Алексея Свалова Фото: telegram-канал Алексея Свалова

По его словам, люди в толпе ругались между собой и персоналом аэропорта. «Вопрос к начальнику службы, господину Гаранину, если не ошибаюсь: вам не стыдно? Почему вы сокращаете смены? Люди вымещают свой негатив друг на друга, и вашим сотрудникам достается больше всех. Они точно не виноваты в нехватке персонала на смене»,— прокомментировал депутат.

Напомним, в сентябре около аэропорта Кольцово образовалась большая пробка из-за шлагбаумов, пропускающих на территорию аэропорта, которые могли работать со сбоями, так как они не справлялись с потоками машин.

Ирина Пичурина