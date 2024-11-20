В Нижнекамском районе выявили незаконный навал грунта площадью более 700 кв. м

Инспекторы Минэкологии Татарстана выявили незаконный навал грунта площадью более 700 квадратных метров в Нижнекамском районе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Специалисты провели выездную проверку в садовое товарищество «Строитель» после обращения жителей о перемещении плодородного слоя почвы. Инспекторы установили, что на территории береговой полосы сняли слой почвы и незаконно углубили дно реки.

Снятый с почвы грунт складировали на берегу. Площадь навала составила 708 кв. м., объем — 1416 куб. м.

После того как найдут нарушителя, ему предъявят ущерб, нанесенный почвам в результате незаконных земляных работ.

Диана Соловьёва