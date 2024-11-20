Таможенники в Кольцово нашли у пенсионерки более 14 кг брендовых сумок из Египта

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) таможенники обнаружили у 65-летней пенсионерки в чемодане более 14 кг брендовых сумок, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. Она прилетела из Шарм-эль-Шейха (Египет).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В чемодане находилось более 30 сумок, кошельков, рюкзаков с эмблемами люксовых брендов. Таможенники установили, что они имеют признаки контрафактности. Пассажирка сначала сообщила, что планирует продать сумки в магазине мужа в Туринске (Свердловская область), но затем заявила, что везет их из Шарм-эль-Шейха в качестве подарков своим родственникам.

Пенсионерке грозит штраф по административной статье от половины до двукратной стоимости провозимых товаров. В таможенном управлении отметили, что все товары, предназначенные для продажи, необходимо декларировать при ввозе в страну, с помощью «зеленого коридора» можно провезти лишь вещи для личного пользования.

Ранее в Кольцово сотрудники таможни обнаружили в багаже трех туристов 120 кг незадекларированной одежды. В сумках находились ползунки, распашонки, комбинезоны, спортивные костюмы и другая детская одежда с бирками.

Анна Капустина