В Кольцово в багаже пассажиров обнаружили 120 кг незадекларированной одежды

В Екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники таможни обнаружили в багаже трех туристов 120 кг незадекларированной одежды. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Уральского таможенного управления, пассажиры прибыли из Стамбула (Турция).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

Таможенники остановили 50-летнюю женщину с сыном и его девушкой, которые везли пять баулов с товарами. Во время досмотра оказалось, что в сумках находятся ползунки, распашонки, комбинезоны, спортивные костюмы и другая детская одежда с бирками.

«При объяснении пассажиры сначала называли себя переселенцами, а затем утверждали, что привезли одежду в подарки родственникам и для личного пользования»,— сказано в сообщении. Позже они признали товар коммерческой партией и написали заявления о безвозмездной передаче в доход государства.

Одежду отправили на экспертизу. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование).

Полина Хабарова