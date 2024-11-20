Совфед одобрил штрафы до 60 млн руб. за подделку документов для мигрантов

Совет федерации одобрил закон о штрафах за подделку документов в целях организации незаконной миграции. Максимальная ответственность для юрлиц составит до 60 млн руб. при повторном нарушении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Закон вносит изменения в ст. 19.23 КоАП — о подделке документов, штампов, печатей или бланков. При первом нарушении штраф для юридических лиц составит от 5 млн до 10 млн руб. При повторном — от 10 млн до 60 млн руб.

Также до 80 тыс. руб. увеличивается штраф за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт. За повторное правонарушение — до 200 тыс. руб.

Госдума приняла законопроект сразу во втором и третьем чтениях 13 ноября. Автором проекта выступила большая группа депутатов, в том числе спикер Вячеслав Володин. Он отмечал, что поправки будут способствовать пресечению выдачи фальшивых уведомлений о прибытии иностранного гражданина в Россию. По информации МВД, за восемь месяцев 2024 года было выявлено 4,6 тыс. фактов подделки документов для мигрантов. Это на 16,5% больше, чем в 2023 году.

В начале ноября Совфед одобрил пакет законов, направленных на противодействие незаконной миграции. Один их них относит организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой, к особо тяжким преступлениям. Инициатива предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет и штрафа от 3 млн до 5 млн руб.

Об изменениях в миграционной политике — в публикации «Ъ» «Из тени в свет перелетая».