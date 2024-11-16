Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Умерла Светлана Светличная

Умерла актриса, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Ей было 84 года. О смерти Светланы Светличной сообщила кинокритик Сусанна Альперина.

Актриса Светлана Светличная на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука»

Актриса Светлана Светличная на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука»

Фото: РИА Новости

Актриса Светлана Светличная на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука»

Фото: РИА Новости

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили «РИА Новости» в Гильдии актеров. Дату прощания объявят позднее.

«Ушла она из жизни — увы — ожидаемо… В душе каждого зрителя, она останется навсегда»,— написала госпожа Альперина на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Telegram-канал Shot пишет, что Светлана Светличная последние несколько месяцев находилась в больнице, на интенсивной терапии из-за болезни почек и легких.

Светлана Светличная родилась в городе Ленинакане (ныне — Гюмри) Армянской ССР в семье военного. В 1958 году она поступила во ВГИК, на курс Михаила Ромма. После окончания института служила в Театре-студии киноактера. В кино дебютировала в 1959 году, снявшись в «Колыбельной» режиссера Михаила Калика.

В фильмографии актрисы роли в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Богиня: Как я полюбила», «Им покоряется небо». Широкую известность Светлана Светличная обрела благодаря исполнению роли Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». В фильме она произносит фразу, ставшую крылатой: «Не виноватая я! Он сам пришёл!».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...