Умерла Светлана Светличная

Умерла актриса, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Ей было 84 года. О смерти Светланы Светличной сообщила кинокритик Сусанна Альперина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Светлана Светличная на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука»

Фото: РИА Новости Актриса Светлана Светличная на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука»

Фото: РИА Новости

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили «РИА Новости» в Гильдии актеров. Дату прощания объявят позднее.

«Ушла она из жизни — увы — ожидаемо… В душе каждого зрителя, она останется навсегда»,— написала госпожа Альперина на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Telegram-канал Shot пишет, что Светлана Светличная последние несколько месяцев находилась в больнице, на интенсивной терапии из-за болезни почек и легких.

Светлана Светличная родилась в городе Ленинакане (ныне — Гюмри) Армянской ССР в семье военного. В 1958 году она поступила во ВГИК, на курс Михаила Ромма. После окончания института служила в Театре-студии киноактера. В кино дебютировала в 1959 году, снявшись в «Колыбельной» режиссера Михаила Калика.

В фильмографии актрисы роли в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Богиня: Как я полюбила», «Им покоряется небо». Широкую известность Светлана Светличная обрела благодаря исполнению роли Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». В фильме она произносит фразу, ставшую крылатой: «Не виноватая я! Он сам пришёл!».