Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Андрей Косилов не смог оспорить взыскание убытков в пользу «Рависа»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу бывшего генерального директора ООО «Равис —птицефабрика Сосновская», экс-заместителя губернатора Челябинской области Андрея Косилову по делу о взыскании убытков в размере 110 млн руб. в пользу агрохолдинга. Решение принято 19 ноября. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения»,— говорится в материалах дела.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июле арбитражный суд региона удовлетворил иск агрохолдинга «Равис» к Андрею Косилову о взыскании убытков, а также упущенной выгоды в сумме более 110 млн руб. По мнению истца, бывший руководитель выводил имущество предприятия на аффилированных лиц, а также продавал собственность компании по заниженным ценам.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...