Андрей Косилов не смог оспорить взыскание убытков в пользу «Рависа»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу бывшего генерального директора ООО «Равис —птицефабрика Сосновская», экс-заместителя губернатора Челябинской области Андрея Косилову по делу о взыскании убытков в размере 110 млн руб. в пользу агрохолдинга. Решение принято 19 ноября. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения»,— говорится в материалах дела.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июле арбитражный суд региона удовлетворил иск агрохолдинга «Равис» к Андрею Косилову о взыскании убытков, а также упущенной выгоды в сумме более 110 млн руб. По мнению истца, бывший руководитель выводил имущество предприятия на аффилированных лиц, а также продавал собственность компании по заниженным ценам.