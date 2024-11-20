В Башкирии создана рабочая группа по медико-социальной помощи бездомным

По итогам работы круглого стола в правительстве Башкирии создана рабочая группа, которая будет заниматься «разработкой условий для внедрения лучших практик помощи бездомным, предложит изменения в действующие законы, чтобы привести их к единому стандарту», а также «оперативным решением конкретных жизненных ситуаций», сообщила пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Исполняющая обязанности министра Ленара Иванова отметила, что большую часть бездомных составляют бывшие заключенные, и именно наличие работы и источника дохода важно для ресоциализации и профилактики бездомности. По ее словам, в регионе налажено взаимодействие с УФСИН в этом вопросе, поэтому доля трудоустроенных, освободившихся из мест лишения свободы, «ежегодно растет». «Если в 2020 году она составляла всего 29%, то за 10 месяцев 2024 года возросла до 71%»,— доложила Ленара Иванова.

Как информировал «Ъ-Уфа», до 1 октября в Башкирии планировали открыть центр пробации для адаптации и ресоциализации бывших осужденных, сообщил вице-премьер Азамат Абдрахманов на оперативном совещании в правительстве 3 июня этого года. По его словам, за последние три года из расположенных в Башкирии мест лишения свободы освободились 136 бездомных, еще 386 нуждались в трудоустройстве и социальной адаптации. Министерство труда Башкирии и УФСИН заключили два соглашения о сотрудничестве в области адаптации отбывших наказание. Глава республики Радий Хабиров предложил Ленаре Ивановой взаимодействовать при решении этих вопросов с некоммерческими организациями. «Это хорошая история. Мы со временем будем туда денег немножко бросать»,— пообещал он.

Также на круглом столе Ленара Иванова предложила создать учетный механизм для подсчета количества людей без определенного места жительства, сообщает Telegram-канал UTV. По ее мнению, базу данных может вести центр соцадаптации «Переправа». Она заявила, что только в Уфе открыто около 40 рабочих домов, где проживает около 1 тыс. бездомных. При этом, по официальной статистике, в республике проживает только 141 человек без определенного места жительства.

Майя Иванова