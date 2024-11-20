Дефицит бюджета Челябинска в 2025 году превысит 562 млн рублей

Администрация Челябинска подготовила проект бюджета города на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы. Доходы и расходы в следующем году превысят 60 млрд руб., а дефицит составит 562,5 млн руб. Проект главного финансового документа опубликован на сайте Челябинской городской думы.

В 2025 году доходы бюджета Челябинска запланированы в объеме 60,21 млрд руб., что на 8,5% больше утвержденной суммы на 2024 год. Более половины доходов — 33,3 млрд руб.— это средства из регионального и федерального бюджетов, в том числе 1,2 млрд — дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Собственные налоговые и неналоговые доходы города запланированы в размере 26,8 млрд руб.

Расходы городского бюджета в 2025 году, согласно проекту, составят 60,77 млрд руб. Это на 8,3% больше, чем годом ранее. Дефицит запланирован в объеме 562,5 млн руб. В утвержденном бюджете на 2024 года размер дефицита был на 14,6% больше — 659 млн руб. В проекте главного финансового документа говорится, что источниками погашения дефицита станут бюджетные кредиты и остатки средств.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 5 декабря по проекту бюджета Челябинска на 2025-2027 годы состоятся публичные слушания в виде очного открытого собрания.