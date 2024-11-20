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Коммерсантъ FM
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Вкладчикам БКФ начнут выплачивать страховку 20 ноября

Клиенты Банка корпоративного финансирования (БКФ) начнут получать страховое возмещение по вкладам с 20 ноября 2024 года. Размер страховой лицензии кредитной организации составляет 2,6 млрд руб. 15 ноября Центробанк отозвал лицензию БКФ и назначил в банк временную администрацию в лице АСВ.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Возмещение в пределах 1,4 млн рублей смогут получить более 11,9 тыс. вкладчиков, что составляет 99% клиентов банка, сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Оно будет выплачиваться из фонда обязательного страхования вкладов.

Вкладчики, которые хранили на счетах БКФ более 1,4 млн руб., а также клиенты, чьи вклады не подлежат страхованию, должны подать требования кредитора. Агентство по страхованию вкладов АСВ, которое назначили временной администрацией банка, выплатит им средства в период ликвидации кредитной организации.

Пресс-служба АСВ добавила, что для получения страхового возмещения клиентам нужно оформить заявление на сайте АСВ или «Госуслугах». Средства перечислят по указанным в заявлении реквизитам счета или номеру карты «Мир».

Регулятор объяснил решение об отзыве лицензии тем, что кредитная организация многократно нарушала законодательство и нормативные акты ЦБ. В их числе требования по противодействию отмывания средств и финансирования терроризма.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «БКФ остался без лицензии».

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