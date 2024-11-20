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Цех продукции Simple Coffee в Екатеринбурге закрыли из-за заболевания сотрудника

В Екатеринбурге по решению суда на 60 суток закрыли цех по заготовке готовой продукции сети кофеен Simple Coffee из-за заражения сотрудника возбудителем острой кишечной инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Цех ООО «Симпл Кофе Менеджмент» на ул. Турбинной занимается производством готовых кулинарных и кондитерских изделий для продажи в кофейнях. После сообщения Роспотребнадзору о носительстве возбудителя инфекции в целях недопущения ее распространения у сотрудников и посетителей общепита специалисты ведомства обследовали предприятие и провели отбор проб изготавливаемой продукции, используемой воды и смывов с объектов окружающей среды.

Во время проверки были выявлены множественные нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования — такие, как недостаточность площадей для осуществления техопераций, несоблюдение поточности при изготовлении пищи, недостаточность оборудования и инвентаря и другие. Также специалисты на взятии проб продукции зафиксировали неудовлетворительные результаты по микробиологическим показателям.

Напомним, на прошлой неделе Роспотребнадзор через суд приостановил на 60 суток работу службы доставки роллов и готовой еды «Ешьте с нами» в Карпинске (Свердловская область) из-за нарушений санитарных требований.

Ирина Пичурина

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