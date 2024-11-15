В Карпинске закрыли доставку готовой еды «Ешьте с нами» из-за антисанитарии

Роспотребнадзор через суд приостановил на 60 суток работу службы доставки роллов и готовой еды «Ешьте с нами» в Карпинске (Свердловская область) из-за нарушений санитарных требований, сообщили в региональном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалисты установили, что в цехе по производству готовой пищи не соблюдались поточность технологических процессов и условия хранения продуктов, не было данных о прохождении сотрудниками медосмотра и документов на продукцию, при этом она изготавливалась без технологических карт и не была промаркирована ярлыками с указанием сроков годности. Кроме того, доставка не осуществляла производственный контроль, для сырой и готовой продукции использовались общий холодильник, разделочный инвентарь и посуда, также в цехе были нарушены требования к системе водоотведения, отделке производственных помещений, сбору отходов.

Напомним, в июле судебные приставы Чкаловского районного отделения в Екатеринбурге по решению суда на 30 суток приостановили работу компании по доставке суши и роллов «Красный дракон» из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Ирина Пичурина