Чижик и его друзья

Так была увековечена память о студентах-правоведах, которых в XIX веке петербуржцы нарекли чижиками-пыжиками за зеленые мундиры и шапки из оленьего меха — их именовали пыжиковыми. И о посвященном им городском фольклоре. А еще памятник стал одним из самых маленьких не только в городе, но и в стране. Правда, с тех пор и в Петербурге, и в других местах в России появилось много миниатюрных скульптур. Показываем некоторые из них в галерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фигурку Чижика-Пыжика ростом 11 сантиметров и весом около 5 килограммов установили 20 ноября 1994 года на набережной реки Фонтанки рядом с 1-м Инженерным мостом. С тех пор ее неоднократно похищали. Приходилось отливать заново, но в тех же размерах Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото 15-сантиметровый котенок Фунтик на улице Якубовича, 10 в Санкт-Петербурге вот уже девять лет исполняет желания. Особенно помогает детям, как говорят Фото: Фотобанк Лори Лягушку-путешественницу в Томске на улице Кирова, 65 скульптор Олег Кислицкий сделал почти в натуральную величину. Ее высота всего 4,4 сантиметра Фото: Яков Андреев / РИА Новости Не сильно переросла настоящих сородичей и улитка на ограде дома 8 в Голиковском переулке в Москве Фото: АГН «Москва» В Нижнем Новгороде имеется своя миниатюрная птичка. Ее иногда тоже называют чижиком-пыжиком. Но это соловей, и символизирует он талант и вдохновения. Иначе зачем бы он сидел на металлической ветке, выросшей из стены кремля между Северной и Тайницкой башнями рядом с так называемым Холмом поэтов Фото: Нижегородская государственная областная детская библиотека имени Т.А. Мавриной Валера II — клещ, которого всегда можно найти в Уфе по адресу улица Мустая Карима, 44. Он выполнен из серебра. И это уже второй Валера. Первого украли в мае 2023 года. Зачем нужны Валеры? Потому что это «символично, экологично и энцефалито-профилактично» — объясняет посвященный скульптуре сайт Фото: Соцсети Олега Чегодаева Но, кажется, меньше всех прочих все же памятник Человеку-невидимке в Екатеринбурге. Его просто нет — остались одни отпечатки Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков / купить фото А еще сейчас во многих российских городах миниатюрными скульпторами отмечают маршрут по основным достопримечательностям. Причем выбирают значимый для города образ. В Рязани, например, это грибы — те, что «с глазами» Фото: @rzn_adm_62 Увидеть Калининград можно, гуляя от хомлина к хомлину. Этот на фото приводит, например, к Музею изобразительных искусств Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото В прогулке по Серпухову туристов сопровождают павлины. А все потому, что золотая особь этого представителя семейства фазановых украшает городской герб Фото: @serpuhovmo В Симферополе тоже вдохновились гербом и отметили интересные в городе места миниатюрными пчелами. Их уже целых 54 штуки. Вот эту на фото пчелу-театралку можно найти на улице Пушкина у дома 15 Фото: @beesimf Семь маленьких Кикимор в Кирове — тоже часть городского квеста. А все потому, что, по легенде, кикиморы когда-то не позволили людям построить город на горе, на которой обитали,— откатили заготовленные бревна подальше Фото: @kirovoficial В Калуге, где многое посвящено теме исследований внеземного пространства, где долгие годы жил Константин Циолковский, где открыт огромный Музей космоса, не могли не появиться миниатюрные космонавтики Фото: kaluga-gov.ru В Светлогорске Калининградской области вокруг озера Тихое прячется целая группа миниатюрных скульптурных ежиков — в память о городской легенде про математика, который тут встретил зверя. Найти ежей в бронзе предлагают детям во время квеста «Светлоежики». Но у каждого есть имя. Вот этого зовут Светлик Фото: Администрация Светлогорского городского округа На набережной в Архангельске миниатюрных фигурок много, и они все разные. Но в руках у них все то, что символизирует северные земли: алмазы и глиняные игрушки, рыба и мешки с солью. Потому их называют «Кудесники — хранители севера» Фото: Соцсети Дмитрия Морева Следующая фотография 1 / 15 Фигурку Чижика-Пыжика ростом 11 сантиметров и весом около 5 килограммов установили 20 ноября 1994 года на набережной реки Фонтанки рядом с 1-м Инженерным мостом. С тех пор ее неоднократно похищали. Приходилось отливать заново, но в тех же размерах Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото 15-сантиметровый котенок Фунтик на улице Якубовича, 10 в Санкт-Петербурге вот уже девять лет исполняет желания. Особенно помогает детям, как говорят Фото: Фотобанк Лори Лягушку-путешественницу в Томске на улице Кирова, 65 скульптор Олег Кислицкий сделал почти в натуральную величину. Ее высота всего 4,4 сантиметра Фото: Яков Андреев / РИА Новости Не сильно переросла настоящих сородичей и улитка на ограде дома 8 в Голиковском переулке в Москве Фото: АГН «Москва» В Нижнем Новгороде имеется своя миниатюрная птичка. Ее иногда тоже называют чижиком-пыжиком. Но это соловей, и символизирует он талант и вдохновения. Иначе зачем бы он сидел на металлической ветке, выросшей из стены кремля между Северной и Тайницкой башнями рядом с так называемым Холмом поэтов Фото: Нижегородская государственная областная детская библиотека имени Т.А. Мавриной Валера II — клещ, которого всегда можно найти в Уфе по адресу улица Мустая Карима, 44. Он выполнен из серебра. И это уже второй Валера. Первого украли в мае 2023 года. Зачем нужны Валеры? Потому что это «символично, экологично и энцефалито-профилактично» — объясняет посвященный скульптуре сайт Фото: Соцсети Олега Чегодаева Но, кажется, меньше всех прочих все же памятник Человеку-невидимке в Екатеринбурге. Его просто нет — остались одни отпечатки Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков / купить фото А еще сейчас во многих российских городах миниатюрными скульпторами отмечают маршрут по основным достопримечательностям. Причем выбирают значимый для города образ. В Рязани, например, это грибы — те, что «с глазами» Фото: @rzn_adm_62 Увидеть Калининград можно, гуляя от хомлина к хомлину. Этот на фото приводит, например, к Музею изобразительных искусств Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото В прогулке по Серпухову туристов сопровождают павлины. А все потому, что золотая особь этого представителя семейства фазановых украшает городской герб Фото: @serpuhovmo В Симферополе тоже вдохновились гербом и отметили интересные в городе места миниатюрными пчелами. Их уже целых 54 штуки. Вот эту на фото пчелу-театралку можно найти на улице Пушкина у дома 15 Фото: @beesimf Семь маленьких Кикимор в Кирове — тоже часть городского квеста. А все потому, что, по легенде, кикиморы когда-то не позволили людям построить город на горе, на которой обитали,— откатили заготовленные бревна подальше Фото: @kirovoficial В Калуге, где многое посвящено теме исследований внеземного пространства, где долгие годы жил Константин Циолковский, где открыт огромный Музей космоса, не могли не появиться миниатюрные космонавтики Фото: kaluga-gov.ru В Светлогорске Калининградской области вокруг озера Тихое прячется целая группа миниатюрных скульптурных ежиков — в память о городской легенде про математика, который тут встретил зверя. Найти ежей в бронзе предлагают детям во время квеста «Светлоежики». Но у каждого есть имя. Вот этого зовут Светлик Фото: Администрация Светлогорского городского округа На набережной в Архангельске миниатюрных фигурок много, и они все разные. Но в руках у них все то, что символизирует северные земли: алмазы и глиняные игрушки, рыба и мешки с солью. Потому их называют «Кудесники — хранители севера» Фото: Соцсети Дмитрия Морева