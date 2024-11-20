Чижик и его друзья
30 лет назад в Петербурге открыли памятник Чижику-Пыжику
Так была увековечена память о студентах-правоведах, которых в XIX веке петербуржцы нарекли чижиками-пыжиками за зеленые мундиры и шапки из оленьего меха — их именовали пыжиковыми. И о посвященном им городском фольклоре. А еще памятник стал одним из самых маленьких не только в городе, но и в стране. Правда, с тех пор и в Петербурге, и в других местах в России появилось много миниатюрных скульптур. Показываем некоторые из них в галерее «Ъ».
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