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В Салехарде пожарные спасли из горящего дома шесть человек

На ул. Чапаева в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ — ЯНАО) пожарные спасли из горящего двухэтажного дома шесть человек, в том числе двух детей. На данный момент пожар потушен, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В доме загорелась квартира на первом этаже. На месте работали 35 специалистов и шесть единиц техники. В 19:40 пожар был локализован на 50 кв. м., в 21:52 — полностью потушен. Восемь жильцов дома разместили в гостинице «Обь», остальные вернулись в свои квартиры.

«Причина пожара и ущерб будут установлены дознавателями МЧС России»,— рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее прокуратура организовала проверку из-за гибели 41-летнего мужчины после пожара в многоквартирном доме на ул. Школьная в Лабытнанги (ЯНАО). Его тело нашли при разборе обрушенных конструкций.

Виталий Красиков

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