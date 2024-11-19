Пермская судоверфь начнет строительство прогулочных электросудов в 2025 году

В следующем году Пермская судоверфь начнет строительство двух электросудов модели «Москва 2.0». Как сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин проект будет реализовываться по заказу АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Одно из транспортных средств будет курсировать в Пермском крае.

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В начале октября «Ъ-Прикамье» сообщал, что компания Emperium построит на Пермской судоверфи два прогулочных электросудна модели «Москва 2.0» к навигации 2026 года. Для пермского предприятия «Москва 2.0» станет первым проектом по строительству прогулочных электросудов. На базе предприятия они будут произведены от достапельного до сдаточного этапа, то есть от обработки металла и сварки секций корпусов до испытаний перед сдачей заказчику.

«Москва 2.0» – это новая модель электросудов, разработанная собственным конструкторским бюро частного судостроительного предприятия Emperium (входит в Sitronics Group). Строительство первого судна проекта было начато в этом году. Как рассказали в компании, фактически это современная модернизированная электроверсия теплохода «Москва» Р-51, который в советское время стал успешным проектом и был представлен во многих городах страны. Проект предполагает наличие бара, ресторана, бизнес-зала, открытую верхнюю палубу с навесом, наклонное остекление салона. Главное отличие от теплохода – электродвигатель. Общая вместимость судна составит 130 пассажиров, а крейсерская скорость 20 км/час.