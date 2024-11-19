Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке

Торги на срочном рынке Мосбиржи (MOEX: MOEX), приостановленные с 16:18 мск, были возобновлены в 16:50, как и анонсировала площадка, убедился «Ъ». Приостановка торгов была связана с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков на срочном рынке, пояснила пресс-служба Мосбиржи.

Система снятия заявок и подключения участников возобновилась с 16:32. Для устранения ошибки на сервере биржа перешла на резервное оборудование, следует из сообщения биржи.

На срочном рынке торгуются деривативы — фьючерсы и опционы, производные финансовые инструменты с определенным сроком исполнения. Торговля на срочном рынке доступна всем клиентам с брокерским счетом или ИИС в Т-Инвестициях.

Последний раз торги на срочном рынке приостанавливались Мосбиржей с 13:58 мск 13 февраля 2024 года. Причиной остановки торгов были технические работы по обновлению системы на тестовом контуре «Т1» фондового и валютного рынков.