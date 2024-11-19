Мосбиржа анонсировала возобновление торгов на срочном рынке

Мосбиржа (MOEX: MOEX) сообщила, что торги на срочном рынке, приостановленные с 16:18 мск, будут возобновлены с 16:50. Причиной приостановки торгов стала аппаратная ошибка на сервере предварительной проверки рисков на рынке, уточнили в пресс-службе.

«Для устранения ошибки биржей оперативно осуществлен штатный переход на резервное оборудование»,— говорится в сообщении. Система снятия заявок и подключения участников возобновятся с 16:32 мск.

На срочном рынке торгуются деривативы — фьючерсы и опционы, производные финансовые инструменты с определенным сроком исполнения. Торговля на срочном рынке доступна всем клиентам с брокерским счетом или ИИС в Т-Инвестициях.

Последний раз торги на срочном рынке приостанавливались Мосбиржей с 13:58 мск 13 февраля 2024 года. Причиной остановки торгов были технические работы по обновлению системы на тестовом контуре «Т1» фондового и валютного рынков.