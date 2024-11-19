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До конца ноября в Сургуте появятся 25 новых остановочных павильонов

В ноябре в Сургуте (ХМАО — Югра) установят 25 новых остановочных павильонов, сообщили в пресс-службе городской администрации. Они состоят из металлического каркаса, оборудованы двумя инфракрасными излучателями, скамейками и урнами. Внутри есть освещение и доска для объявлений.

Фото: пресс-служба администрации Сургута

Фото: пресс-служба администрации Сургута

На сегодняшний день 52 таких павильона расположены на 50 городских остановках. До конца года пунктов будет 77 на 74 остановочных площадках. В местах с большим пассажиропотоком установлены по два остановочных павильона: на проспекте Ленина и в 41 микрорайоне. В скором времени несколько павильонов смонтируют около ДК «Строитель». Всего на улично-дорожной сети Сургута оборудовано 345 остановочных пунктов, 88 из них – с торговой площадью.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Сургуте в ТРЦ «Аура» откроется магазин парфюмерной сети «Золотое Яблоко». Дата открытия пока не указана, магазин станет четвертым в Уральском федеральном округе.

Валерия Шестопалова

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