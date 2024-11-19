В Свердловской области обнаружили партию фальсифицированного сливочного масла

В Свердловской области 15 ноября было выявлено фальсифицированное сливочное масла. Об этом сообщила пресс-служба уральского Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Производителем фальсификата является предприниматель из Омской области Трофимова М.Н. Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора отобраны пробы масла в торговой сети «Маяк» в Екатеринбурге, их передали на лабораторные исследования. В результате исследования было обнаружено несоответствие требованиям ТР ТС 033/2013 и ТР ТС 021/2011: в продукции найдены жиры растительного происхождения. Сливочное масло на самом деле являлось «молокосодержащим продуктом с заменителем молочного жира».

В декларации не были указаны сведения об условиях и сроке хранения продукции, отсутствовала информация о дате изготовления и о прошедших лабораторных исследованиях. Декларация о соответствии на пищевую продукцию приостановлена. Информационное письмо направили в управление Россельхознадзора по Омской области. На данный момент приняты меры административного реагирования в отношении предпринимателя.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Свердловской области нашли 50 тонн фальсифицированного масла из воды. Для блокировки продукции ведомство направило сведения в систему маркировки и прослеживаемости продукции «Честный знак» — все производственные сертификаты были аннулированы.

Валерия Шестопалова