Первый в Тюменской области крематорий начнет работу с ноября

Крематорий на Червишевском тракте начнет работу в ноябре, пишет «РБК-Тюмень» со ссылкой на «Городскую службу "Луч"», которая занимается этим проектом. Он станет первым крематорием в Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Главное управление строительства Тюменской области Фото: Главное управление строительства Тюменской области

В здании крематория, расположенного рядом с кладбищем, находятся пять прощальных залов, высота потолков в них 4,6 м. Там также есть помещение для просмотра начала кремации, гардеробные, холодильные, а также административные помещения. Общая площадь здания составляет около 1,4 тыс. кв. м.

Напомним, строительство здания для будущего крематория завершили в начале октября, застройщику выдали заключение о соответствии проектной документации. Инспектор управления Госстройнадзора ГУС Тюменской области Алексей Ребещенко подчеркнул, что здание соответствует «экологическим, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным» нормам, а также построено с использованием современных технологий.

Анна Капустина