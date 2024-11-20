Сердце требует технологий

В прошлом году граждане РФ стали внимательнее относиться к своему здоровью и больше верить в профилактические меры. Но уровень сердечно-сосудистых заболеваний в стране остается высоким: больше трети опрошенных респондентов страдают от симптомов сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), следует из исследования группы компаний (ГК) «Нижфарм». Эксперты полагают, что сократить число сердечных заболеваний в стране можно с помощью профилактических мер и обеспечения пациентов бесплатными препаратами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Исследование в сфере физического и психоэмоционального здоровья граждан РФ «Барометр отношения россиян к своему здоровью» ГК «Нижфарм» публикует ежегодно. По данным опросов, проведенных исследователями, в целом в этом году граждане РФ стали внимательнее относиться к состоянию своего здоровья. Так, 58% опрошенных россиян занимаются спортом один раз в неделю и чаще, по сравнению с 2023 годом их число увеличилось на 6 процентных пунктов. Самыми активными оказались респонденты в возрасте от 18 до 34 лет. Среди них регулярно делают физические упражнения 69%.

Профилактические осмотры, как правило, проходят 63% опрошенных россиян, и четверть респондентов отмечают, что благодаря профилактическому медицинскому осмотру у них вовремя была обнаружена проблема со здоровьем. Однако ССЗ по-прежнему остаются одним из главных вызовов для системы здравоохранения страны. По данным исследования ГК «Нижфарм», больше трети респондентов (36%) в текущем году испытывали симптомы, связанные с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы.

Сердечно-сосудистые заболевания, по информации Минздрава РФ, составляют 44% в структуре смертности населения России. При этом подчеркивается, что темпы прироста смертности от сердечно-сосудистых заболеваний наиболее значимы среди мужчин в возрасте от 18 до 40 лет. В Минздраве утверждают, что по итогам 2023 года диспансеризация позволила впервые выявить более 1,3 млн случаев сердечно-сосудистых заболеваний.

Из опроса, который «Нижфарм» провел в рамках своего исследования, следует, что 72% респондентов предпринимают для профилактики ССЗ дополнительные действия. Из этого числа 33% опрошенных отдают предпочтение правильному питанию, 32% следят за своим весом, 29% принимают витамины и витаминно-минеральные комплексы, 26% стараются вести активный образ жизни, 24% не употребляют алкоголь, 14% отказались от курения.

Эксперты также уверены в том, что для снижения смертности от ССЗ в стране важное значение имеют профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и комплексный подход к их лечению и реабилитации после перенесенной болезни: оснащение медицинских центров в РФ современным оборудованием для диагностики, создание условий для реабилитации, льготное лекарственное обеспечения пациентов из групп высокого и очень высокого риска и т. д.

По данным Минздрава, в 2020 году в рамках национального проекта бесплатными препаратами было обеспечено более 450 тыс. человек, в 2021 году их количество составило более 673 тыс. пациентов, в 2022 году препараты получили более 824 тыс. человек. В ведомстве сообщали, что к началу 2024 года бесплатные лекарства получили более 1,7 млн пациентов с диагнозами болезней сердца, находящихся под диспансерным наблюдением.

Больше знаешь — крепче спишь

Одним из способов борьбы с ССЗ в России эксперты считают повышение осведомленности граждан об этих заболеваниях и рисках, вызываемых ими.

В частности, бремя хронических неинфекционных заболеваний можно существенно снизить за счет реализации мер по профилактике и формированию навыков и мотивации к здоровому образу жизни. Генеральный директор ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е. И. Чазова» Минздрава РФ Сергей Бойцов, комментируя заключенное соглашение о сотрудничестве ФГБУ с компанией «Нижфарм», отметил, что в рамках сотрудничества будет реализована большая программа EDARGO, включающая ряд исследований различного дизайна по изучению эффективности и безопасности антигипертензивной терапии у пациентов с артериальной гипертензией в России. «В первом исследовании программы EDARGO-Start уже проводится набор пациентов. Также нами запланированы создание и разработка базы данных, включающей около 1 тыс. пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца. Это необходимо для оценки текущей ситуации с диагностикой и лечением этого заболевания»,— сообщил Сергей Бойцов.

CEO группы компаний «Нижфарм» Оксана Позднякова полагает, что такие виды партнерства позволят создать новые образовательные программы по профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний в стране. «Наше сотрудничество предполагает как исследовательские работы, так и образовательные проекты. В частности, совместными усилиями будут проводиться научно-практические конференции для врачей-кардиологов»,— говорит она.

Все в R&D

Для решения задач по снижению уровня сердечно-сосудистых заболеваний важны степень технологической оснащенности российских фармпредприятий и увеличение количества R&D-центров. Наличие собственных центров исследований и разработок позволяет компаниям быстрее разрабатывать и тестировать лекарства, что ускоряет их путь на рынок. В итоге все больше фармпроизводителей располагают в индустриальных парках свои исследовательские центры.

По оценке исполнительного директора Ассоциации индустриальных парков России Дениса Журавского, доля исследовательских центров в технопарках сегодня составляет пока не более 20%, все остальное — офисы, производства и склады. «Главным стоп-фактором для размещения в промышленных парках фармакологических R&D-центров являются высокие требования по установлению санитарно-защитных зон, которые предусмотрены как для производства, так и для лабораторий, а их имеет смысл комбинировать на одной площадке»,— объясняет он.

По опросам, проведенным в рамках исследования «Технологический суверенитет в российской фармацевтической промышленности», которое в прошлом году выпустило Агентство трансформации и развития экономики, только четверть опрошенных компаний направляют более 15% от выручки в исследования и разработки. При этом у 33% компаний в портфеле совсем нет инновационных препаратов, у 13% этот показатель не превышает 5%.

Константин Анохин