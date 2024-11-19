За неделю коронавирус нашли у 26 сочинцев

За прошедшую неделю в Сочи коронавирус выявили у 26 человек. В целом по Краснодарскому краю с 11 по 17 ноября заразились 233 жителя, сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Больше всего новых случаев заражения в Краснодаре — 54. Далее по уровню заболеваемости идут Новороссийск и Сочи — по 26 случаев. В Староминском районе заболели 11 человек, в Ейском и Мостовском — по девять. Семь заболевших в Горячем Ключе.

Всего за неделю заболевание ковидом подтвердили у 233 жителей Краснодарского края, в том числе у порядка 38 детей. С выздоровлением выписали 272 человека. Один пациент скончался.

Неделей ранее в Сочи выявили около 10 случаев заражения коронавирусом. С 4 по 10 ноября в крае заразились опасной инфекцией более 250 граждан.

Вячеслав Рыжков