За неделю в Сочи выявили около 10 случаев заражения коронавирусом

В Сочи продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. За прошедшую неделю на курорте подтвердили более 10 фактов заражения инфекцией, а в целом по Краснодарскому краю — более 250, сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 4 по 10 октября больше всего заболевших в Краснодаре — более 80. В Новороссийске — свыше 20, в Сочи и Мостовском районе — больше 10. Восемь новых ковид-пациентов в Ейском районе, по шесть — в Армавире и Кущевском районе.

Всего за неделю коронавирус подтвердили более чем у 250 жителей Краснодарского края, в том числе у 35 детей. С выздоровлением выписали 341 человека, скончался один пациент.

Неделей ранее заболеваемость коронавирусом в Сочи составила 19 случаев. В целом по Краснодарскому краю с 28 октября по 3 ноября зарегистрировано 344 новых случая заражения инфекцией, лидером традиционно оказался Краснодар с более чем 100 ковид-пациентами.

Вячеслав Рыжков