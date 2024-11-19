Сочи стал одним из лидеров по спросу на аренду домов на Новый год

Сочи, Карелия, Подмосковье и Ленинградская область лидируют по спросу на аренду загородных домов на Новый год. В Сочи через сервис «Суточно.ру» бронируют 13,2% всех объектов, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «Суточно.ру» и финтехкомпании «ЮMoney».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Аналитики рассказали, что в 2024 году спрос на загородные дома вырос на 40–100%. На платформе OneTwoTrip количество бронирований удвоилось, а через МТС Travel и Bronevik — выросло на 91%. Результаты опроса «Суточно.ру» и «ЮMoney» также говорят о росте спроса на 40%.

У сервиса «Авито путешествия» по спросу на загородные дома лидируют Московская (12%) и Ленинградская (11%) области, а также Краснодарский край. Средняя длительность аренды составляет трое суток. Самые популярные даты — 30 и 31 декабря. Цены начинают от 7,5 тыс. руб. за ночь и доходят до 16,2 тыс. Чаще всего арендаторы снимают дома на две ночи — компаниями по пять человек.

Эксперты считают, что рост спроса вызван желанием граждан сменить обстановку, провести время на природе и сэкономить. Отмечается, что часто арендовать дом дешевле, чем снять номер в отеле.

«Ъ-Сочи» писал, что Красная Поляна оказалась лидером по стоимости новогоднего отдыха в люксовых отелях среди других курортов Краснодарского края. В целом в регионе за год на размещение в четырех- и пятизвездочных отелях выросли на 30%. Цена за номер в новогоднюю ночь в регионе достигает 360,3 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков