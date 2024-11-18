Самый дорогой новогодний отдых в люксовых отелях Кубани – в Красной Поляне

Красная Поляна лидирует по стоимости новогоднего отдыха в люксовых отелях среди других курортов Краснодарского края. В целом в регионе за год на размещение в четырех- и пятизвездочных отелях выросли на 30%, пишет «БФМ Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Бронирования на Новый год идут достаточно давно. И, если, скажем, Геленджик, Анапа, Сочи не пользуются большой популярностью, потому что сейчас не сезон, всегда можно найти номер даже в новогодние даты, то Красная Поляна не просто бронируется, а бронируется с 5 июня», – цитирует издание вице-президента Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексана Мкртчяна.

Наиболее дорогой отдых среди отелей класса «люкс» на Кубани – в Красной Поляне. В новогоднюю ночь в отеле Mariott Красная Поляна туристы заплатят более 360,3 тыс. руб. В Анапе провести Новый год в отеле Город Mira Family Resort & SPA Anapa можно за 144,8 тыс. руб. В Гранд Отель Геленджик METROPOL туристам нужно будет заплатить 84,4 тыс. руб.

По мнению господина Мкртчяна, загрузка в отелях Красной Поляны к Новому году приблизится к 100%. В Анапе показатель составит порядка 60%, в Геленджике – 70%. Непосредственно в Сочи средства размещения могут быть загружены на порядка 78%.

Вячеслав Рыжков