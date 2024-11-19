В Казани до конца января ограничат движение на ул. Ново-Песочной
В Казани на ул. Ново- Песочной частично ограничат движение транспорта до конца января. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
Причиной ограничения проезда станет установка крана для выполнения фасадных работ со стороны стилобата дома по ул. Островского.
Проезжую часть возле строящихся жилых домов № 116 и 114 по ул. Островского перекроют с 22 ноября по 31 января.
Ранее стало известно, что в Казани также ограничат движение транспорта на ул. Подлужной с 15 ноября по 17 декабря. Ограничения связаны со строительством хозяйственно-бытовой канализации.