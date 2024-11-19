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Пропавшую в Сочи два года назад женщину нашли в Воронеже

В Воронеже нашли пропавшую в Сочи два года назад женщину. Она оказалась жива, сообщает телеканал «Краснодар» со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ

Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ

Находившуюся в розыске 38-летнюю женщину спустя два года обнаружили в Воронеже. Пропавшую в Сочи нашли живой. Инфопоиски вели на территории трех регионов: Краснодарского края, а также Ростовской и Воронежской областей.

Специалисты отряда все это время рассылали ориентировки, звонили в медучреждения, общались с родственниками и знакомыми пропавшей. Также волонтеры провели один активный выезд.

В конце октября «Лиза Алерт» подтвердила смерть пропавшей в Сочи модели Кристины Рэй (Кожевниковой). Тело девушки нашли в коллекторе. Ее искали около месяца.

Вячеслав Рыжков

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