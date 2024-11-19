В Прикамье почти вдвое снизили ставку на льготный лизинг для малого и среднего бизнеса

Представители малого и среднего бизнеса Пермского края края могут взять в лизинг отечественное промышленное оборудование и специальную транспортную технику по сниженным льготным ставкам. Ставка в настоящее время составляет 5,25% годовых вместо бывших ранее 10,5%. Об этом сообщили в Микрофинансовой компании Пермского края.

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«Для повышения доступности микро- и малого бизнеса к современному высокопроизводительному оборудованию и новой спецтехнике правительством Пермского края принято решение о снижении процентной ставки по лизингу. Сейчас отечественное оборудование и спецтехнику можно оформить в лизинг под 5,25% годовых (1/4 ключевой ставки Банка России по состоянию на 18 ноября 2024 года). Для приобретения оборудования и специальной транспортной техники из “дружественных” стран, то есть не включенных в Перечень иностранных государств, осуществляющих в отношении РФ недружественные действия, ставка составляет 10,5% годовых (1/2 ключевой ставки Банка России). В иных случаях ставка по лизингу равна ключевой ставке Банка России»,— рассказала генеральный директор Микрофинансовой компании Пермского края Ольга Травникова.

Льготный лизинг в Прикамье заработал в 2024 году по инициативе губернатора Дмитрия Махонина и в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Программа позволяет покупать новое оборудование и спецтехнику стоимостью от 500 тыс. до 30 млн руб. на срок до пяти лет без залога с первоначальным взносом от 10 до 50%.