РБК: в Китае банки вводят ограничения по черным спискам юридических адресов

Крупные китайские банки Chouzhou Commercial и Bank of China создают черные списки юридических адресов, из-за чего несколько неподсанкционных компаний столкнулось с ограничениями на использование счетов. О этом сообщили РБК юристы и консультанты, специализирующиеся на расчетах с КНР. Проблемы возникли в том числе у компаний из Гонконга, Турции, России.

По данным РБК, ограничения, грозящие закрытием счета, вводятся в случае, если неподсанкционное юрлицо зарегистрировано по тому же адресу, что и подпавшая под санкции компания. Ограничения на основании адреса регистрации для неподсанкционных компаний стали массовыми, рассказали изданию эксперты. По словам руководителя группы по работе с банками Amond & Smith Ивана Тихоненка, в черный список попал как минимум один из адресов массовой регистрации юрлиц в Турции и порядка десяти адресов в Гонконге.

«В Турции "черная метка" прилетела компаниям, зарегистрированным по адресу: No: 52 Hasat Sk., Kamara I Kapi No: 1, Merkez Mah., Sisli, Istanbul, 34381, Turkey. В Гонконге...— Room 19C Lockhart Centre 301-307, Lockhart Rd. Wan Chai, Hong Kong и ряд других»,— уточнил он. Ему известно о закрытии одного счета гонконгской компании в турецком банке Emlak Katilim, а также о ряде отклоненных платежей в китайский Chouzhou Bank.

Гендиректор «Синорусса» Сурана Раднаева сказала, что под ограничения подпал и как минимум один адрес на территории России. «Это привело к тому, что в настоящее время банк (Bank of China.— "Ъ") проводит проверку не только адреса компании, которой не повезло иметь один и тот же адрес с подсанкционной компанией... На время проверки использование счетов ограничено»,— рассказала она. О какой компании речь, не уточняется.

Юрист практики сопровождения международных проектов CLS Анна Долгова считает, что список юрисдикций, которые могут затронуть ограничения, неограничен. Она уточнила, что для снятия ограничений компании нужно сменить адрес регистрации.

У российского бизнеса возникли проблемы в расчетах с партнерами в конце 2023 года после вступления в силу 12-го пакета санкций против России. Китайские банки из-за угрозы вторичных санкций ужесточили свой подход к платежам из РФ. В июне 2024-го Минфин США расширил перечень ограничений — они затронули, в частности, десятков китайских поставщиков. По данным Reuters на конец августа, из-за проблем с проведением платежей между РФ и КНР в банках зависли трансакции общим объемом в десятки миллиардов юаней.

Подробности — в материале «Ъ» «Селлеры отходят от Китая».