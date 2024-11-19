Тюменцы в ноябре стали заболевать ОРВИ на 15% чаще

В Тюменской области на прошлой неделе, с 11 по 17 ноября, зафиксировали увеличение на 15% заболеваемости ОРВИ относительно предыдущей недели, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ведомства, в структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии. Против гриппа поставили прививки свыше 949 тыс. жителей региона.

Напомним, в начале октября на территории Тюменской области на 10,3% снизилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и на 16,5% — коронавирусом.

Ирина Пичурина