Тюменцы в ноябре стали заболевать ОРВИ на 15% чаще
В Тюменской области на прошлой неделе, с 11 по 17 ноября, зафиксировали увеличение на 15% заболеваемости ОРВИ относительно предыдущей недели, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По данным ведомства, в структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии. Против гриппа поставили прививки свыше 949 тыс. жителей региона.
Напомним, в начале октября на территории Тюменской области на 10,3% снизилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и на 16,5% — коронавирусом.