В Тюменской области снизилась заболеваемости ОРВИ и COVID-19

На прошлой неделе по сравнению с предыдущей на территории Тюменской области на 10,3% снизилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и на 16,5% — коронавирусом, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

За период с 30 сентября по 6 октября среди выявленных респираторных вирусов регистрируются вирусы негриппозной этиологии, вирусы гриппа не циркулируют. От гриппа на сегодня в Тюменской области привились более 470 тыс. человек.

Ранее в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО) обсудили участившиеся случаи внебольничной пневмонии, также в регионах наблюдался рост заболеваемости ОРВИ. Вопрос исследования причин частой заболеваемости и принятия профилактических мер в полпредстве поручили поставить на контроль.

Ирина Пичурина