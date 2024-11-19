«Балтика» разлилась до Казахстана

Пивоваренная компания «Балтика» вернется со своей продукцией на рынок Казахстана. Как сообщили “Ъ” в компании, контракт о дистрибуции заключен между дочерней структурой Trade SA и казахстанским производителем напитков Galanz Bottlers. Конкретно речь идет о развитии новинок компании — Brander Bier, Platina Latina, Dragon, Volny Vlk, а также широкой линейке пива «Балтика» и энергетиков TGR Force, Piranha's Slam.

Производство пива в Казахстане за девять месяцев 2024 года составило 478,3 млн л, что почти в десять раз меньше, чем разливают в России, приводит данные руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

В апреле 2022 года датская Carlsberg Group, владеющая «Балтикой» с 2008 года, объявила о готовности покинуть рынок РФ из-за начала российско-украинского конфликта. В июне 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче компании в управление Росимущества.

Владимир Комаров