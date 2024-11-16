ХК «Автомобилист» победил седьмой раз подряд, обыграв «Адмирал» в Екатеринбурге

Хоккейный клуб «Автомобилист» победил «Адмирал» из Владивостока в 25 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 1:0 (0:0;1:0;0:0). Для уральской команды это седьмая победа подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Автомобилист» Фото: ХК «Автомобилист»

Единственную шайбу в игре забросил нападающий хозяев Семен Кизимов.

После 25 игр у «Автомобилиста» 36 очков, он остался на втором месте Восточной конференции КХЛ. У «Адмирала» 29 очков, команда осталась на пятой строчке Восточной конференции.

В предыдущем матче «Автомобилист» победил «Адмирал» во Владивостоке. Игра закончилась со счетом 3:4 Б (2:1;0:1;1:1;0:0).

Следующую игру «Автомобилист» проведет дома: 18 ноября сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» в Екатеринбурге.

Виталий Красиков