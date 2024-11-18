Рейтинг ATP
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 830 очков. 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7915. 3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7010. 4 (5). Тейлор Фриц (США) — 5100. 5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5030. 6 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4255. 7 (6). Новак Джокович (Сербия) — 3910. 8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3760. 9 (9). Алекс Де Минаур (Австралия) — 3745. 10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3350. 11 (11). Стефанос Циципас (Греция) — 3165. 12 (12). Томми Пол (США) — 3145. 13 (13). Хольгер Руне (Дания) — 3025. 14 (14). Юго Эмбер (Франция) — 2765. 15 (15). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2685. 16 (16). Хуберт Хуркач (Польша) — 2640. 17 (17). Лоренцо Музетти (Италия) — 2600. 18 (18). Фрэнсис Тиафо (США) — 2585. 19 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2410. 20 (20). Артюр Фис (Франция) — 2355… 60 (60). Роман Сафиуллин — 923… 85 (85). Павел Котов (оба — Россия) — 655.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.