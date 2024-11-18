Защита жены экс-мэра Сочи оспорила домашний арест

Защита супруги экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского обжаловала решение о домашнем аресте Янины Копайгородской. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката фигурантки Елизавету Меткину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы просим отменить постановление Мещанского суда Москвы, считая его незаконным и необоснованным», — заявила госпожа Меткина.

Ранее госпожа Копайгородская в интервью рассказывала, что подарила фонду «Мир детства» спорный участок, приобретенный якобы за рыночную стоимость в 7 млн руб. при кадастровой в 1,7 млн. Обвинения супруга Алексея Копайгородского не признает. Она заявляет, что семью «хотят уничтожить, остальных запугать и заставить оклеветать».

«Ъ-Сочи» писал, что защита жены экс-мэра также намерена обжаловать арест имущества семьи. Суд арестовал более 30 объектов недвижимости, принадлежащих семье Копайгородских. Это, в частности, квартиры, земельные участки и дома в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, нескольких городах Краснодарского края.

Вячеслав Рыжков