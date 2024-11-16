Защита супруги экс-мэра Сочи намерена обжаловать аресты на имущество семьи

Адвокат Елизавета Меткина, представляющая интересы супруги бывшего мэра Сочи Янины Копайгородской, намерена оспорить все решения суда об аресте имущества семьи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на защитника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее Мещанский суд Москвы наложил арест на свыше 30 объектов недвижимости, принадлежащих семье Копайгородских. Среди имущества числятся квартиры, земельные участки и дома в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в Краснодарском крае, включая Сочи, Краснодар и Геленджик. Ограничительные меры введены до 15 февраля 2025 года.

Алексей Копайгородский покинул пост мэра Сочи весной 2024 года, обосновав решение «переходом на новое место работы». Он возглавлял курорт с 2017 года.

В сентябре стало известно, что экс-мэр отправился в зону специальной военной операции. Бывшего градоначальника этапировали в Москву, где ему предъявили обвинения в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). 14 ноября состоялся суд, по решению которого арест Алексея Копайгородского продлили до 17 февраля 2025 года.

Супруга бывшего главы курорта Янина Копайгородская была задержана в ноябре. Ее обвиняют в причастности к присвоению двух земельных участков стоимостью 3,7 млн руб. Свою вину она отрицает.

Анна Пех