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Туристы отменяют бронирования в Абхазию на лето 2025 года

Протесты в Абхазии практически не повлияли на туристический спрос в ноябре 2024 года, однако на лето 2025 отдыхающие начинают отменять бронирования. У крупных туроператоров Абхазия находится в топ-3 по объемам раннего бронирования, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Туроператоры оценили объем бронирований туров в Абхазию на Новый год и лето 2025 года, а также объем аннуляций туров на текущий момент.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Летом 2025 года на отдых в Абхазию могли бы отправиться я до 1,6 млн туристов из России, это на 6-7% больше, чем летом 2024 года. Из-за беспорядков и политической нестабильности туристы начали пересматривать планы, заявили эксперты.

В одной из крупных туроператорских компаний сообщили, что объем аннуляций туров по направлению значительно превышает стандартные показатели и 15-17 ноября вырос в три раза в сравнении с аналогичными днями неделей ранее. У отдельных компаний до 95% отмен – именно на летний период. Сейчас отдых в соседней республике на будущее лето планируют от 100 до 120 тыс. человек.

На Новый год планы у туристов сохраняются. Туроператоры не фиксируют значительного роста объема аннуляций. На период с 26 декабря по 10 января, по предварительным оценкам, продано до 80% всех путевок. Абхазию посетят 60-70 тыс. туристов, ожидают эксперты.

В АТОР ранее объясняли, что протесты в Абхазии не влияют на туристический спрос непосредственно осенью. В частности, по той причине, что сезон в соседней республике почти закончился.

Вячеслав Рыжков

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